Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чаще всего сны о работе мучают архангельских учителей

Чаще всего работа снится менеджерам по работе с клиентами и учителям, реже всего — системным администраторам и дизайнерам.

Даже ночью о делах думают 4 из 10 архангелогородцев: о том, что им снится работа, рассказали 39% опрошенных. По сравнению с прошлым годом подобные сновидения стали посещать трудящихся чуть реже (минус 3 п.п.).

 Женщины видят работу во сне чаще мужчин (44% против 34% соответственно), а респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения (46% против 36%). Чем выше доход, тем реже их посещают сновидения о работе: если среди граждан с зарплатой менее 50 тыс. руб. об этом рассказали 45%, то среди опрошенных с доходом более 80 тыс. руб. — только 36%.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что им снится работа, чаще всего говорят специалисты, по долгу службы много общающиеся с людьми, — менеджеры по работе с клиентами (49%), учителя (47%) и менеджеры по продажам (45%). Реже всего сны о работе посещают системных администраторов (19%) и дизайнеров (20%).

22 июль 08:18 | : Будни

Главные новости


Дорогу на Онегу проломил ретроградный Плутон
Уроки истории. Съезд, который изменил мир

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (239)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20