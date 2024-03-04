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Почти половина архангелогородцев ничего не знает о профсоюзах

Большинство россиян считает, что российское профсоюзное движение переживает упадок.

47% архангелогородцев ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Безусловно положительные оценки работе профсоюзных организаций дают 6% опрошенных, еще 19% — скорее положительные. Негативно настроены 28%: скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 17% респондентов, полностью отрицательно — 11%. Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а россияне до 34 лет — реже старшего поколения. Чем выше доход, тем чаще россияне интересуются профсоюзной деятельностью и тем чаще оценивают ее в отрицательном ключе.

 60% опрошенных убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, и только 15% — что не нужны. Чем старше респонденты, тем чаще они заявляют о необходимости профсоюзов: среди респондентов младше 34 лет — 52%, а среди респондентов от 45 лет — 60%.

 Сегодня членами профсоюзов в России являются лишь 6% экономически активных россиян. 43% участвовали в движении раньше, а на данный момент выбыли. 51% никогда не состоял в профсоюзной организации.

 63% северян считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке.

04 май 08:00 | : Будни

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