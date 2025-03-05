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Только 4% архангелогородцев восприимчивы к критике от начальства

Ругать сотрудников непродуктивно — практически каждый второй начинает работать только хуже. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Архангельска, состоящие в подчинении.

О том, что начальство никогда не портит ему настроение, сообщил каждый четвертый архангелогородец (25%). Однако для 16% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния. 13% сталкиваются с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 13% — несколько раз в месяц, а 12% — лишь несколько раз в год.

Сотрудники старше 45 лет чаще молодежи до 35 лет сталкиваются с ежедневными придирками руководства (17% против 13% соответственно). Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тысяч рублей — 33% из них признает, что начальники регулярно портят им настроение.

О том, что никогда не получают негатива от руководства, чаще заявляют мужчины (28% против 21% среди женщин). Молодежь до 35 лет жалуется на критику реже тех, кто старше (27%). А зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц — реже сотрудников с меньшим доходом (32%).

При этом эффективность такого подхода вызывает большие сомнения. 46% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 42% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 4% начинают работать лучше.

Женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение показателей эффективности (47% против 45% соответственно). Любопытно, что чем выше доход сотрудника, тем вероятнее негативные последствия, тогда как менее оплачиваемые работники чаще предпочитают не реагировать и продолжать работать в обычном режиме.

15 апрель 08:00 | : Будни

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