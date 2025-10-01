Вверх
«Рассвет» продолжает работу по сохранению памяти о погибших воинах

Общественная организация «Рассвет» — проект епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности — продолжает участие в создании в Архангельске памятника воинам, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. 


 Об этом напомнил Валерий Смирнов — исполнительный директор церковной благотворительной организации, в офисе которой состоялась очередная встреча по обсуждению проекта мемориала, увековечивающего подвиг погибших бойцов. 

 Автор проекта — известный архитектор Дмитрий Яскорский. 

 Во встрече поучаствовали военнослужащие, родственники погибших воинов, православные предприниматели и представители общественности. 

 Итогом обсуждения стало утверждение окончательного варианта проекта, который затем представят на рассмотрение в городскую администрацию. 

 «Силами администрации города и организации "Рассвет" сформирован участок для установки памятной стелы на городском кладбище Валдушки, в границах участка воинских захоронений уже установлен памятный камень, который будет смонтирован вместе с мемориальной стелой», — рассказал Валерий Смирнов.


16 ноябрь 10:00 | : Будни / Верую

