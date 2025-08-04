Архангельская епархия и ее отношение к СВО

Секретарь Архангельской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Валерий Суворов принял участие во II Форуме ветеранов и волонтеров СВО.

Событие стало частью регионального форума «Вместе мы сильнее» и объединило более 150 участников из всех муниципальных образований региона: ветеранов, волонтеров, представителей органов власти и общественных организаций.

С приветственным словом к ним обратился первый заместитель главы региона — руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросян.

Протоиерей Валерий Суворов передал участникам форума благословение митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и отметил, что по благословению архипастыря с первых дней специальной военной операции духовенство Архангельской епархии подключилось к общему делу.

По словам отца Валерия, деятельность духовенства строится по нескольким направлениям. Это духовная поддержка военнослужащих и членов их семей, сбор гуманитарной помощи жителям пострадавших регионов, помощь деятельности благотворительных фондов и многое другое. В частности, речь идет о совершении молебнов о русском воинстве во всех храмах епархии и проведении духовных бесед и личных встреч с военнослужащими и их семьями. Также имеет место взаимодействие с волонтерами. На многих приходах епархии организован сбор гуманитарной помощи. Налажено взаимодействие с северодвинским госпиталем и работа с пациентами и персоналом. Духовенство и активные прихожане во взаимодействии с волонтерскими организациями проводят ремонт и восстановление транспортных средств для их направления в зону СВО.

«Духовенство и активные прихожане неоднократно отмечались грамотами и благодарственными письмами волонтерских организаций и воинских подразделений», — напомнил отец Валерий.

Отметим, что знаковым событием форума стала отправка гуманитарного груза для военнослужащих на передовую. Акция организована губернаторским центром «Вместе мы сильнее» при активном содействии общественных объединений, учреждений и ведомств региона. В двух автомобилях — предметы первой необходимости, техника и специальное снаряжение.

В сборе ценных грузов приняла участие общественная организация «Рассвет» — проект епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности. Исполнительный директор организации Валерий Смирнов призывает всех желающих участвовать в благотворительности развивать взаимодействие с «Рассветом». Офис находится по адресу: Троицкий проспект, 102, кабинет 1728. Связаться с Валерием Витальевичем можно по телефону + 7 (911) 551 30 13.