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Православные благотворители поздравили пациентов архангельских больниц джазом

    Сладкие угощения и наборы необходимых личных вещей подарили православные благотворители пациентам некоторых отделений детской клинической больницы им. П. Г. Выжлецова и клинической психиатрической больницы в Архангельске.

    «В преддверии Нового года и Рождества Христова подарили сладости и то, что необходимо в повседневном быту, в частности, предметы личной гигиены, причем не только каждому в руки, но и на отделения», — рассказал координатор доброго дела Валерий Смирнов, исполнительный директор региональной общественной благотворительной организации «Рассвет».

    Вместе с благотворителями поздравил детей и взрослых настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко. Известный джазмен Тим Дорофеев и его музыканты подарили яркое выступление. Во вручении сладких подарков поучаствовал депутат Областного собрания Александр Дятлов.

    Организовали доброе дело епархиальный отдел медико-социального служения и благотворительности, благотворительная организация «Рассвет» и торговая фирма «Петровский». Помощь оказали сеть магазинов «Стройбат», предприятие «Ритуал-сервис» и чеченская диаспора Архангельска.

    Валерий Смирнов благодарит за заботу о пациентах, отзывчивость и конструктивное соработничество главврачей Ольгу Игоревну Тюрикову и Виктора Александровича Амосова. 

31 декабрь 09:21 | : Культура / Верую

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