"Рассвет" очищает монастырскую территорию в Пинежье

    Общественная организация «Рассвет» — проект епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности — подключается к возрождению на Пинежье Красногорского монастыря, основанного в 1606 году и разоренного в 1920.

    Представители «Рассвета» вместе со священником Алексием Савушкиным посетили руины обители и решили в ближайшее время очистить территорию от мусора, покосить траву, а затем вырубить заросли кустарников. Общественники планируют взаимодействовать с администрацией Пинежского округа и предпринимателями.

    «Наш визит оказался плодотворным и полезным, — отметил исполнительный директор церковной благотворительной организации Валерий Смирнов. — Уверен, что совместные усилия помогут не только сохранить, но и приумножить историческое наследие Красногорского монастыря и всего Пинежского округа».

    Валерий Смирнов готов организовать транспорт, проживание и питание для добровольцев, желающих потрудиться на благо возрождаемой обители. Связаться с Валерием Витальевичем и обсудить подробности можно по телефону: + 7 (911) 551 30 13.

    Отметим, что вокруг сохранившихся старинных зданий Красногорского монастыря недавно покосили траву волонтеры регионального отделения московского проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Благословил доброе дело древлехранитель Архангельской епархии протоиерей Владимир Новиков.

    Напомним, что в июле текущего года Красную горку посетил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Архипастырь совершил молебное пение перед Грузинской иконой Божией Матери. Грузинский образ Пресвятой Богородицы был принесен в Красногорскую обитель ярославским купцом Егором Лыткиным и особо почитаем на Севере. Судьба иконы после разорения монастыря неизвестна. 

