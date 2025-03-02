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"Рассвет" начал сотрудничество с Первой горбольницей Архангельска

    Исполняющий обязанности главного врача Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич Алексей Попов провел рабочую встречу с исполнительным директором благотворительной организации «Рассвет» Валерием Смирновым.

    Алексей Анатольевич отметил готовность к развитию сотрудничества с церковными добровольцами для блага пациентов.

    Валерий Смирнов поблагодарил руководителя больницы за отзывчивость и искреннюю заботу о повышении качества оказания помощи архангелогородцам.

    Отметим, что во встрече принял участие общественник Владислав Жгилев.

    Напомним, что благотворительная организация «Рассвет» — проект епархиального отдела медико-социальной помощи и благотворительности. 

22 март 09:30 | : Будни / Верую

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