"Рассвет" начал сотрудничество с Первой горбольницей Архангельска

Исполняющий обязанности главного врача Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич Алексей Попов провел рабочую встречу с исполнительным директором благотворительной организации «Рассвет» Валерием Смирновым.

Алексей Анатольевич отметил готовность к развитию сотрудничества с церковными добровольцами для блага пациентов.

Валерий Смирнов поблагодарил руководителя больницы за отзывчивость и искреннюю заботу о повышении качества оказания помощи архангелогородцам.

Отметим, что во встрече принял участие общественник Владислав Жгилев.

Напомним, что благотворительная организация «Рассвет» — проект епархиального отдела медико-социальной помощи и благотворительности.