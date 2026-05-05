Мастерицы из Поморья подготовили защиту для фронтовой “буханки”.

Каждый узелок на новой армейской экипировке – молитва и пожелание вернуться домой живыми. По просьбе регионального Народного фронта умелицы из движения “ZаМир Архангельск” всего за три дня сплели огромную маскировочную сеть размером 6 на 8 метров.

Рукотворное “полотно” создавалось специально по заказу земляков на донецком направлении. Сетка нужна им для укрытия “буханки” – одной из самых востребованных машин на передовой.

Благодаря труду наших северных женщин теперь автомобиль обеспечен надёжной бронёй. С такой обновкой он станет невидимым для вражеской разведки и дронов, а значит, прослужит гораздо дольше.

Представитель воинской части уже забрал спецзаказ для товарищей. Тыл продолжает обеспечивать фронт невидимой, но крепкой защитой! 

07 май 10:30

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20