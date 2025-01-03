Из офиса – в окопы. Госслужащие Поморья передали бойцам СВО автомобиль

Представители Народного фронта получили от Архангельского УФАС автомобиль Хёндай "Солярис", отремонтированный силами работников регионального Управления федерального казначейства.

Серая легковушка 2011 года выпуска имеет пробег 105 тысяч километров. Машина уже прошла специальное техобслуживание и подготовлена к выполнению боевых задач.

По заявке одного из разведывательных подразделений Народный фронт отправит автомобиль ребятам из Архангельской области, несущим службу на донецком направлении специальной военной операции.

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