Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец Иван Яковенко откладывает пенсию для поддержки земляков на СВО

В штабе Народного фронта Ивана Васильевича знают все. Ему 82 года, он живет в Архангельске, и, хотя за его плечами – детство, опалённое войной, он всю жизнь остается Человеком. На днях верный друг и сподвижник общественников принес 50 тысяч рублей — деньги, которые дедушка по крупицам откладывал с пенсии.

Это уже четвертая “командировка” помощи от архангельского пенсионера. Он будто чувствует, что сейчас нужнее всего: от простых аптечек и ткани для маскировочных сетей до сложных антидроновых ружей.

На этот раз запрос был технический: колёса и ремонт. Благодаря Ивану Васильевичу, представители Народного фронта купили шины высокой проходимости для “Буханки” наших земляков на передовой и подготовили к отправке “за ленту” легковушку, которая прошла полное техобслуживание и получила апгрейд для выполнения боевых задач.

Путь помощи Ивана Яковенко – это не только история невероятной чуткости. Каждая копейка, отданная от чистого сердца, весит больше тонны золота. Ведь за ней стоит любовь и вера в победу человека, который видел войну ребёнком и больше всего на свете хочет мира для своих внуков и правнуков.

Спасибо, Иван Васильевич! Вы – гордость и пример для всего Севера! Крепкого Вам здоровья, а ребятам – скорейшего возвращения домой.

24 декабрь 10:16 | : Политика

Главные новости


Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили
Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (354)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20