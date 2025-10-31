Архангелогородец Иван Яковенко откладывает пенсию для поддержки земляков на СВО

В штабе Народного фронта Ивана Васильевича знают все. Ему 82 года, он живет в Архангельске, и, хотя за его плечами – детство, опалённое войной, он всю жизнь остается Человеком. На днях верный друг и сподвижник общественников принес 50 тысяч рублей — деньги, которые дедушка по крупицам откладывал с пенсии.



Это уже четвертая “командировка” помощи от архангельского пенсионера. Он будто чувствует, что сейчас нужнее всего: от простых аптечек и ткани для маскировочных сетей до сложных антидроновых ружей.



На этот раз запрос был технический: колёса и ремонт. Благодаря Ивану Васильевичу, представители Народного фронта купили шины высокой проходимости для “Буханки” наших земляков на передовой и подготовили к отправке “за ленту” легковушку, которая прошла полное техобслуживание и получила апгрейд для выполнения боевых задач.



Путь помощи Ивана Яковенко – это не только история невероятной чуткости. Каждая копейка, отданная от чистого сердца, весит больше тонны золота. Ведь за ней стоит любовь и вера в победу человека, который видел войну ребёнком и больше всего на свете хочет мира для своих внуков и правнуков.



Спасибо, Иван Васильевич! Вы – гордость и пример для всего Севера! Крепкого Вам здоровья, а ребятам – скорейшего возвращения домой.