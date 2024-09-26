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"Нива" из Архангельска дошла до земляков-мотострелков

Военнослужащие 114-ой бригады, выполняющие боевые задачи на донецком направлении, получили автомобиль "Шевроле Нива", переданный президентскому движению региональной прокуратурой.

 Машину повышенной проходимости, комплект летней резины к ней и большую маскировочную сеть, сплетённую поморскими мастерицами, в Авдеевку доставил представитель Народного фронта Константин Чухарев.

 Бойцы из Архангельской области поблагодарили земляков, помогающих военным на передовой СВО, за полученный внедорожник и гуманитарную помощь.

 – Все цели спецоперации будут выполнены! Победа будет за нами! – говорят парни. А фронтовики продолжают сбор средств для наших ребят на общем региональном счёте "Всё для Победы!": https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

18 октябрь 11:44 | : Политика

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