"Нива" из Архангельска дошла до земляков-мотострелков

Военнослужащие 114-ой бригады, выполняющие боевые задачи на донецком направлении, получили автомобиль "Шевроле Нива", переданный президентскому движению региональной прокуратурой.



Машину повышенной проходимости, комплект летней резины к ней и большую маскировочную сеть, сплетённую поморскими мастерицами, в Авдеевку доставил представитель Народного фронта Константин Чухарев.



Бойцы из Архангельской области поблагодарили земляков, помогающих военным на передовой СВО, за полученный внедорожник и гуманитарную помощь.



– Все цели спецоперации будут выполнены! Победа будет за нами! – говорят парни. А фронтовики продолжают сбор средств для наших ребят на общем региональном счёте "Всё для Победы!": https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.