Парни с передовой из Архангельска получили внедорожник от земляков

В Народный фронт пришло видео с луганского направления: наши военнослужащие благодарят за ценнейшее пополнение. В ряды бойцов прибыл легендарный УАЗ "Патриот", переданный президентскому движению прокуратурой Архангельской области и НАО.



Этот мощный внедорожник незамедлительно стал новой транспортной единицей подразделения. От лица сослуживцев боец с позывным "Зуич" выразил огромную признательность за автомобиль.



Его слова благодарности звучат в адрес Народного фронта, правительства Поморья и коллектива компании "Стройхолдинг", который профессионально подготовил машину к суровым полевым условиям и выполнению самых сложных задач.



Благодаря такой поддержке наши защитники смогут действовать на передовой еще мобильнее, безопаснее и эффективнее.