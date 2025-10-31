Вверх
Парни с передовой из Архангельска получили внедорожник от земляков

В Народный фронт пришло видео с луганского направления: наши военнослужащие благодарят за ценнейшее пополнение. В ряды бойцов прибыл легендарный УАЗ "Патриот", переданный президентскому движению прокуратурой Архангельской области и НАО.

Этот мощный внедорожник незамедлительно стал новой транспортной единицей подразделения. От лица сослуживцев боец с позывным "Зуич" выразил огромную признательность за автомобиль.

Его слова благодарности звучат в адрес Народного фронта, правительства Поморья и коллектива компании "Стройхолдинг", который профессионально подготовил машину к суровым полевым условиям и выполнению самых сложных задач.

Благодаря такой поддержке наши защитники смогут действовать на передовой еще мобильнее, безопаснее и эффективнее.

Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

