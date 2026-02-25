"Победа" в зоне. Флешмоб УФСИН в Архангельской области

К Всероссийскому флешмобу присоединились представители исправительной колонии № 29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий округ). 

Данная инициатива организуется в рамках акции «Наследники Победы» в преддверии 9 мая. Во время общего построения личный состав ИК-29 выстроился в слово «Победа», создав масштабную надпись. В флешмобе приняли участие более 100 человек. 

- Это не просто акция, а настоящий символ общенационального единства, сохранения исторической памяти и уважения к подвигу наших предков, - отметили участники, поддержавшие данную инициативу.   

 

