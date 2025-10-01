Вверх
Сотрудники Плесецкой колонии собрали вкусняшки для раненых бойцов СВО

Сотрудники и ветераны исправительной колонии № 29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий округ) поддержали военнослужащих, находящихся на лечении. 

Для раненых бойцов, которые в настоящее время проходят процесс восстановления в госпитале г. Мирного, представители ИК-29 собрали гуманитарную помощь. В нее вошло все самое необходимое, это и средства личной гигиены, влажные салфетки, пеленки. Не обошлось и без сладких подарков – вкусные кондитерские изделия поднимут настроение ребят. 

Гуманитарная помощь сотрудниками и ветеранами ИК-29 УФСИН России по Архангельской области для бойцов СВО оказывается на постоянной основе, ведь добровольные пожертвования - это акт милосердия и сострадания. 

Стоит отметить, что в настоящее время в России организована акция «Россия – семья семей», в рамках которой проходят мероприятия по поддержке военнослужащих и их родных. Каждый желающий может присоединиться к этому и внести свой вклад.

#РоссияСемьяСемей

 

19 ноябрь 10:43

Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

