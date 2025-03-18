Сотрудники архангельской колонии станцевали Вальс Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне личный состав исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) присоединился к танцевальному флешмобу «Эхо Победы».

Мероприятие проводится ежегодно в рамках всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах». В рамках флешмоба сотрудники ИК-7 исполнили вальс под знаменитую и трогательную песню «Синий платочек», ставшую одним из главных символов Победы. Солдаты уходили с ней в бой, вспоминали родных в короткие минуты отдыха и мечтали о скорой встрече с близкими. В руках каждого танцующего был синий платочек как знак надежды и памяти о героях войны.

Отметим, свое выступление сотрудники ИК-7 посвятили подвигу советского народа, защитившему мир от фашизма.