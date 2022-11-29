Сотрудники плесецкой колонии собрали гумпомощь... сами знаете куда

Сотрудники исправительной колонии №29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий округ) приняли участие в благотворительной акции.
По инициативе губернаторского центра «Вместе мы сильнее» в регионе открыты Центры сбора помощи мобилизованным и их семьям. Общественные организации и просто неравнодушные жители собирают гостинцы, которые гуманитарным грузом отправляются в зону специальной военной операции. Присоединились к участию в благотворительной акции и сотрудники ИК-29.
Первые собранные вещи переданы офицерами на пункт приёма, располагающийся в социально-культурном центре «Мир» п. Савинский. Неравнодушные работники собрали комплекты термобелья, большое количество средств личной гигиены, а также одноразовые портативные элементы питания. В колонии принято решение продолжить участие в сборе необходимых вещей для участников СВО.