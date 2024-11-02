Осужденный котласской колонии победил в конкурсе православной живописи

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги регионального этапа конкурса православной живописи среди осужденных «Явление».

Творческое мероприятие ежегодно организует Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Московским Патриархатом по тюремному служению Русской Православной церкви среди лиц, отбывающих наказание. В этом году организаторы конкурса выбрали тему «Вера в жизни осужденных». В Поморье на суд жюри были представлены картины, написанные в разных техниках. Некоторые отбывающие наказание пробовали себя в иконописи, ведь именно образ какого-то святого привел их к искренней вере, а кто-то воссоздавал в своих работах сюжеты из жизни.

По итогам регионального этапа третье место занял участник из исправительной колонии №21 ОУХД (п. Икса, Плесецкий округ), «серебро» присудили осужденному художнику из исправительной колонии №29 (п. Река Емца, Плесецкий округ). Победа досталась картине «Вечность» осужденного Николая М., отбывающего наказание в исправительной колонии №4 (г. Котлас).