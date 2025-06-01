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В исправительных колониях Поморья совершаются православные обряды

В исправительной колонии №29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий округ) еженедельно совершается Божественная литургия в домовом храме во имя Царственных страстотерпцев, расположенном на режимной территории.

Учреждение духовно окормляет благочинный Плесецкого округа одноименной епархии иеромонах Антоний (Ласточкин).

Пресс-служба регионального УФСИН сообщает о том, что некоторое время назад в храме отметили престольный праздник.

«Священнослужитель провел службу для осужденных прихожан. Затем все собравшиеся совершили крестный ход. Все желающие смогли причаститься, после чего иеромонах Антоний произнес напутственную речь для всех собравшихся и поздравил всех с праздником», — рассказали в региональном УФСИН.
 

30 июль 09:12 | : Будни / Верую

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