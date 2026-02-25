Сотрудники колонии "на Пирсах" чистят парк Победы

В преддверии одного из самых важных праздников Дня Победы личный состав исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) выехал в деревню Рикасово Приморского района. 

Особо значимым местом для местных жителей поселения является парк Победы. Здесь находится обелиск «Они погибли за Родину» в память всех героев, кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Сотрудники ИК-1 прибрали территорию  около монумента, собрав сухую траву и опавшие ветки. Затем подмели все дорожки.  Также они очистили от пыли и загрязнений сам обелиск и плиты с именами героев. После проведенных работ присутствующие возложили цветы к памятнику, почтив память героев ВОВ.  

Ежегодно 9 мая здесь проходят праздничные торжественные мероприятия, на которых собираются местные жители и приехавшие гости. В этот день в память победителей прозвучит много теплых и благодарных слов.  

 

06 май 10:01 | : Будни

