Судебные приставы Архангельска почтили память героев Великой Отечественной

Главный судебный пристав региона Алексей Самохвалов и сотрудники УФССП России по Архангельской области и НАО приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Мероприятие традиционно проходит ежегодно в День памяти и скорби.

22 июня ровно в четыре часа утра началась самая жестокая и кровопролитная в истории человечества война.

Спустя 84 года внуки и правнуки тех, кто сражался на поле боя и ковал победу в тылу, помня, какой ценой досталась Победа.

Сегодня на рассвете на площади Мира в Архангельске судебные приставы вместе с представителями органов власти области и города, силовых ведомств, общественных и патриотических организаций зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню, выразив глубокую признательность поколению победителей и почтив светлую память тех, кто не вернулся с полей сражений.

- Акция «Свеча памяти» объединяет нас в стремлении сохранить историческую правду о той страшной войне и передать ее будущим поколениям. — отметил Алексей Самохвалов, — Сегодня мы не только скорбим, но и склоняем головы перед теми, кто ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил нашу страну, отстояв её свободу и независимость. Мы сильны, пока помним свои корни и своих героев.