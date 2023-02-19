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Осужденные прибирают памятные места Архангельска к 9 мая

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении № 3 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) вышли на субботник. 

По просьбе администрации округа  Варавино-Фактория руководство УФИЦ организовало выезд отбывающих наказание для уборки территории около Обелиска воинам-лесопильщикам лесозавода № 2.  Желающих оказать помощь в благоустройстве  оказалось немало. Осужденные к принудительным работам убрали опавшие листья, спилили сухие ветки у кустарников,  раскидали снег и очистили территорию от имеющегося мусора. 

В преддверии Дня Победы подобные работы проводятся во всех округах и муниципальных образованиях. Помощь оказывают как сотрудники, так и лица, отбывающие наказание.  

 

05 май 11:01 | : Будни

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