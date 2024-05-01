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Архангельские осужденные привели в порядок Обелиск павшим воинам

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении № 3 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) присоединились к  субботнику.

В преддверии Дня Победы во всех округах и муниципальных образованиях организуются мероприятия по уборке территорий около памятников, обелисков и мест захоронений. В таких  работах участвуют  как сотрудники регионального УФСИН, так и лица, отбывающие наказание, оказывая необходимую  помощь. 

Администрация территориального округа  Варавино-Фактория  организовала субботник около Обелиска воинам-лесопильщикам лесозавода №2.  К уборке данной территории присоединились и осужденные к принудительным работам  УФИЦ при КП-3. После сошедшего снежного покрова вытаяло много различного мусора. Отбывающие наказание убрали его, а также опавшие листья и сухие ветки, побелили бордюры около клумб.

 

 

06 май 10:33 | : Будни

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