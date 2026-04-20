Прокуратура Поморья поставила работе речных переправ оценку удовлетворительно

Прокуратурой области и автономного округа, учитывая развитую речную сеть и значительное количество островных территорий, особое внимание уделяется вопросам обеспечения транспортной доступности жителей отдаленных территорий.

Транспортная доступность более полутора тысяч жителей островов, расположенных в дельте Северной Двины, обеспечивается в навигационный период организацией перевозок водным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, предельные максимальные тарифы на которые установлены Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

В зимнее время транспортное сообщение обеспечивается путем обустройства ледовых переправ.

Кроме того, Дорожным агентством «Архангельскавтодор» в рамках выполнения мероприятий по обслуживанию региональных дорог общего пользования заключены 9 государственных контрактов на наведение и обслуживание наплавных мостов через реки Вага, Ёжуга, Ираса, Кимжа, Лая, Лодьма, Мезень, Няфта, Пеза, Пинега, Пылема, Северная Двина и Цебьюга, проезд по которым является бесплатным.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в пределах муниципального образования относится к вопросам местного значения, в связи с чем территориальными прокурорами дается оценка законности действий местных администраций при исполнении соответствующих полномочий.

В частности, Виноградовским районным судом по иску прокурора на администрацию Виноградовского муниципального округа возложена обязанность организовать бесплатное круглогодичное транспортное сообщение через реку Северная Двина в местах функционирования переправ «Усть-Ваеньга – Талто», «Березник – Осиново» и «п. Рочегда – Попова Курья». Решение находится на исполнении.

На принудительном исполнении находятся судебные решения, принятые по искам Онежского межрайонного прокурора и прокурора Ленского района о возложении на органы местного самоуправления обязанностей организовать транспортное сообщение через реку Онега и Вычегда соответственно.

Ситуация с организацией переправ через водные преграды на территории Архангельской области в навигационный период находится на контроле прокуратуры области и автономного округа.