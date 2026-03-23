Прокуратура погрозила пальцем министру транспорта Архангельской области

Прокуратурой области и автономного округа в связи с публикациями в средствах массовой информации и поступившими коллективными обращениями жителей населенных пунктов Боброво, Лявля, Черный Яр, Повракульская об отсутствии транспортного сообщения по межмуниципальным маршрутам № 108, 109, 113, 116, 117, 120, 512, 513 и 516 проведена проверка соблюдения требований законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В связи с выявленными по итогам проверки нарушениями указанного законодательства министру транспорта Архангельской области внесено представление.

Во исполнение требований акта прокурорского реагирования министерством транспорта Архангельской области оперативно организовано заключение государственного контракта с индивидуальным предпринимателем на обслуживание указанных выше маршрутов, права граждан восстановлены.