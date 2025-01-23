Прокуратура занялась бесплатной переправой через Северную Двину

Проведенной прокуратурой Виноградовского района проверкой установлено, что бесплатная круглогодичная транспортная доступность через

р. Северная Двина, разделяющую своим течением автомобильные дороги регионального и местного значения в местах функционирования переправ

«Усть-Ваенга-Талто», «Березник-Осиново», «п. Рочегда – Попова Курья» не обеспечена.

С целью устранения выявленных нарушений главе Виноградовского муниципального округа Архангельской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого меры по организации транспортной доступности органом местного самоуправления не приняты.

По иску прокуратуры Виноградовского района решением суда, оставленным в силе определением судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда, требования прокурора удовлетворены, бездействие органа местного самоуправления признано незаконным, на администрацию возложена обязанность в срок до 01.05.2026 организовать бесплатное круглогодичное транспортное сообщение.

Исполнение решения находится на контроле территориального прокурора.