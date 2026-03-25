Меньше, чем в половине архангельских компаний соблюдается дресс-код

С корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 44% офисных сотрудников компаний Архангельска: 7% работают в условиях строгого дресс-кода, а 37% работодатель просит придерживаться делового стиля.



Большинство (80%) сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счет. У 7% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 7% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.



Траты на соответствие дресс-коду: по средним оценкам респондентов, на это уходит около 30 300 рублей.



Дресс-код, принятый в компании, нравится 56% работников. Лишь 14% относятся к нему негативно.



Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 51% опрошенных, с пониманием — еще 36%. Отрицательно к этому требованию относятся только 7%.



Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,1 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным, чем мужчины. 14% опрошенных уверены, что их внешний вид и готовность соблюдать дресс-код оказали решающее влияние на карьеру (они поставили 10 баллов из 10).

