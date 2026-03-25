Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Меньше, чем в половине архангельских компаний соблюдается дресс-код

С корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 44% офисных сотрудников компаний Архангельска: 7% работают в условиях строгого дресс-кода, а 37% работодатель просит придерживаться делового стиля.

Большинство (80%) сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счет. У 7% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 7% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.

Траты на соответствие дресс-коду: по средним оценкам респондентов, на это уходит около 30 300 рублей. 

Дресс-код, принятый в компании, нравится 56% работников. Лишь 14% относятся к нему негативно.

Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 51% опрошенных, с пониманием — еще 36%. Отрицательно к этому требованию относятся только 7%.

Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,1 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным, чем мужчины. 14% опрошенных уверены, что их внешний вид и готовность соблюдать дресс-код оказали решающее влияние на карьеру (они поставили 10 баллов из 10).

20 апрель 08:38

Главные новости


Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В стране люлей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (249)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20