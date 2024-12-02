Почти половина архангельских компаний ввела дресс-код для сотрудников

82% офисных работников к необходимости соблюдать дресс-код относятся спокойно и с пониманием. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие офисные сотрудники из Архангельска, работающие на территории работодателя.

42% офисных сотрудников рассказали, что в их компаниях существует дресс-код: 8% поведали о строгих правилах в выборе одежды и аксессуаров, у 34% работодатель просит придерживаться делового стиля.

79% сотрудников компаний, практикующих дресс-код, покупают офисную одежду, соответствующую корпоративным нормам, за свой счет. 9% сотрудников работодатель полностью компенсирует покупку либо предоставляет одежду и обувь, еще 4% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба (например, фирменные жилеты, блузы или рубашки, галстуки и проч.).

Каждому второму работнику дресс-код, принятый в компании, нравится. 82% относятся с пониманием или спокойно к необходимости соблюдать корпоративный стиль в одежде. 12% офисных работников раздражает необходимость соответствовать офисному дресс-коду.