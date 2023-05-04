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Архангельские работодатели стали лояльней относиться к несоблюдению дресс-кода

Увольнений за несоблюдение стиля одежды за 10 лет стало меньше в 3 раза. Часть работодателей отказалась от дресс-кода, сосредоточившись на оценке эффективности работы персонала. Другие же регламентировали требования в локальных нормативных актах.

Только 4% рекрутеров доводилось увольнять сотрудников за неподобающий внешний вид и манеру одеваться, тогда как у 93% такого опыта нет: «Нам важно, как человек работает, а не во что он одет и какого цвета его волосы». 10 лет назад за нарушение дресс-кода увольняли втрое чаще.

 Замечания работникам по этому поводу тоже стали делать реже. Если в 2013 году о том, что в их компании могут отругать за слишком вольный стиль одежды или неформальную прическу, говорили 57% работодателей, то сегодня — только каждый третий (34%): «С сотрудниками, не соблюдающими корпоративный стандарт (сфера услуг), ведется работа»; «Дресс-код включен в правила внутреннего трудового распорядка».

 О том, что ему хотя бы раз делали замечания за неподобающий внешний вид на работе, сообщил каждый девятый житель Поморья, причем 7% выслушивали это от начальства, а 4% — от коллег. И от руководителя, и от сослуживцев мужчины получают замечания вдвое чаще женщин.

 Замечание босса по поводу внешнего вида учли 60% архангелогородцев — это на 5 п.п. больше, чем в 2013-м. К замечаниям коллег прислушиваются реже: и сегодня, и 10 лет назад об этом сообщили 42%.

20 июнь 08:06 | : Будни

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