SuperJob: 71% работодателей в Архангельске разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и офисные сотрудники из Архангельска.

71% работодателей разрешили персоналу полностью или частично отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды.

О подобных послаблениях рассказали и 63% офисных сотрудников.

Соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Продолжают придерживаться корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты первых лиц компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.

Время проведения опроса: 1—16 июля 2024 года