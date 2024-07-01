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SuperJob: 71% работодателей в Архангельске разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и офисные сотрудники из Архангельска.

71% работодателей разрешили персоналу полностью или частично отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды.
 О подобных послаблениях рассказали и 63% офисных сотрудников.

Соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Продолжают придерживаться корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты первых лиц компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.

 Время проведения опроса: 1—16 июля 2024 года

19 июль 10:00 | : Будни

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