Пришла в Архангельск Антипасха

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 апреля, в канун Антипасхи, недели 2-й по Пасхе, апостола Фомы, совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы. 

 Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор под управлением Екатерины Харитоновой. 

 Воскресенье, первое после Пасхи, в церковной традиции называется Антипасхой, что в переводе с греческого языка означает «вместо Пасхи», но это не противопоставление, а обращение к Великому Празднику, повторение его. 

 С древних времен окончание Светлой седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверования апостола Фомы. 

 Он был родом из галилейского города Панеады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он все оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число 12 святых апостолов, учеников Христовых. 

 По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю», — сказал он. 

 На восьмой день после Воскресения Иисус Христос явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. Христос к тому же прибавил: «И не будь неверующим, но верующим». В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Иисуса Христа, но вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество. 

 По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. 

 Части мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне. Также мощи святого апостола Фомы хранятся в Италии в соборе города Ортоны.


19 апрель 10:00 | : Будни / Верую

В стране люлей
Не по пути. Венгрия после Орбана

За кулисами политики


Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Реклама


