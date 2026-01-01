Вверх
Митрополит Корнилий совершил Великое освящение воды

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 января, в неделю 32-ю по Пятидесятнице, пред Богоявлением, крещенский сочельник, совершил Божественную литургию и Великое освящение воды в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы. 

 Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой. 

 На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси. 

 В конце службы глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью.

18 январь 17:01 | : Будни / Верую

