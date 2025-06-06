Митрополит Корнилий совершил богослужение в канун Дня Святого Духа

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 июня, в канун Дня Святого Духа, совершил полиелейную утреню в Ильинском соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

Напомним, что на второй день праздника Пятидесятницы Православная Церковь отмечает День Святого Духа. Этот праздник был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие еретическому учению, умаляющему Третье Лицо Троицы — Святой Дух. Согласно православному вероучению, ипостасной характеристикой Святого Духа является его исхождение от Отца (в отличие от католического богословия, по которому Он исходит от Отца и Сына).

В День Святой Троицы празднуется схождение Духа на апостолов в виде огненных языков. Он сообщает Свои благодатные дары верующим, таким образом делая их Церковью. Дары Святого Духа, вводящие человека в Церковь, передаются новообращенному в Таинстве Миропомазания.

В иконографии Святой Дух изображается чаще всего в виде голубя — в воспоминание Его сошествия на Господа Иисуса Христа во время Крещения Спасителя.