Митрополит Корнилий совершил всенощное бдение в канун Крещения Господня

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 18 января, в канун праздника Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.



Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.



Праздник Крещения Господня — это воспоминание евангельского события, когда Христос пришел на берег реки Иордан и был крещен пророком Иоанном Предтечей (Мф. 3:13-17; Мк. 1: 9-11; Лк 3: 21-22). В оригинальном тексте Евангелия — греческом — крещение обозначено словом βάπτισμα, что дословно означает «погружение в воду». Иоанн проповедовал среди иудеев крещение покаяния для прощения грехов (Мк. 1: 4): приходя на пустынный берег Иордана к Иоанну Предтече, люди исповедовали свои неправды и символически смывали их с себя в речной воде. Когда к Иоанну пришел безгрешный Христос и тоже изъявил желание креститься, тот поразился: Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? (Мф. 3: 14) Но услышал в ответ: Так надлежит нам исполнить всякую правду (Мф 3: 15), то есть – Божию волю. Христос как Человек должен был исполнить все постановления закона иудейского, чтобы, преодолев его, дать Свой новый благодатный закон. Иоанну ничего не оставалось, кроме как допустить Иисуса до крещения.



Сразу после этого на Христа снизошел Дух Святой в образе голубя, а с неба возгремел глас: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк. 3: 22). Это Бог Отец засвидетельствовал, что Иисус — не только Сын Человеческий, но еще и Сын Божий. Так в событии Крещения впервые видимым образом явили Себя все Лица Святой Троицы, поэтому праздник получил и второе название — Богоявление.



