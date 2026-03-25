Архангелогородцы выбирают между английским и китайским

По мнению северян, для карьеры наиболее полезно знание английского и китайского языков.

Большинство экономически активных жителей Архангельска (60%) назвали английский наиболее полезным иностранным языком для своей карьеры.  Год назад таких было 51%. Китайский язык по-прежнему выбирает каждый девятый (11%). Европейские языки — немецкий, французский, испанский, итальянский — набирают не более 1% каждый. При этом доля тех, кто считает любой иностранный язык ненужным, сократилась с 22 до 16%.

 Мужчины чаще женщин видят пользу в английском (63 и 57% соответственно). Интересно, что с увеличением возраста опрошенных потенциальная ценность английского снижается: среди респондентов до 35 лет о его пользе для карьеры говорят 67%, а среди тех, кому за 45, — только 53%. Китайский, напротив, чуть популярнее у старшей возрастной группы (13% против 9—11% среди граждан младше 45 лет).

Среди зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц 77% опрошенных полезным для карьеры назвали английский — максимальный показатель. А вот россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще называют китайский (23%). Среди респондентов со средним профессиональным образованием китайский выбрали также 23%, среди обладателей высшего — только 10%.

 Родители несовершеннолетних детей чаще смотрят в сторону КНР. Для будущего ребенка 55% считают полезным английский, 30% — китайский. Доля родителей, считающих, что детям иностранные языки не понадобятся, минимальна — всего 3%.

 Английский чаще рекомендуют папы (57% против 52% среди женщин), китайский — мамы (33% против 29% среди отцов). Родители с высшим образованием чаще выбирают английский (56% против 47% среди имеющих среднее профессиональное образование). Родители с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей китайский считают полезным для детей чаще (36%), а английский — реже (49%).

19 апрель 09:30

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

