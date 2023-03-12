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В России английский язык пока остается наиболее перспективным для карьеры

Самым полезным для карьеры сегодня и в будущем россияне по-прежнему считают знание английского и китайского языков. За 2 года позиции английского снизились, а китайского — выросли. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: каждый второй россиянин (53%) считает его наиболее полезным для своей карьеры. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский. Другие языки упоминались гораздо реже: в важности владения немецким убеждены 2%, итальянским, японским и арабским — по 1%. Каждый пятый (19%) констатирует, что в его работе ни нужен никакой иностранный язык.

 О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (62%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (11%).

 По мнению россиян, владение английским и китайским языками не утратит своей значимости и в ближайшие десятилетия: 53% опрошенных родителей считают, что для будущего их ребенка было бы наиболее полезно знать английский, каждый четвертый (25%) убежден в пользе изучения китайского. По 2% думают, что их детям потребуется умение говорить по-немецки и по-испански, по 1% уверены в важности арабского, французского, японского и итальянского, еще 2% назвали другие варианты. Лишь 3% опрошенных считают, что их ребенку знание иностранных языков не пригодится.

Владение английским языком реже считают актуальным навыком: по сравнению с 2021 годом число россиян, для которых он был бы полезен в карьере, сократилось на 7 п.п. Потребность в китайском за год стала ощущаться как менее острая, однако по сравнению с 2021 тех, кому он был бы полезен прямо сейчас, стало почти в 2 раза больше.

22 апрель 09:00 | : Экономика

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