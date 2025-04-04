Английский язык остается в приоритете у жителей Архангельска

Каждый второй архангелогородец (53%) считает, что английский язык является ключом к их карьерному успеху. 9% полагают, что китайский может сыграть важную роль в их профессиональном развитии. Причем мужчины о пользе владения языком Поднебесной говорили чаще, чем женщины (13 и 5% соответственно).

Арабский и немецкий языки упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Почти каждый пятый (21%) отмечает, что иностранный язык в его работе не нужен.

54% родителей уверены, что знание английского будет самым полезным для будущего их детей, 27% — китайского. По 1% уверены, что нужно изучать немецкий, арабский или испанский языки. Еще 1% упомянули другие варианты. 3% родителей считают, что их детям иностранные языки не понадобятся.