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Китайский язык архангелогородцу всегда пригодится

Напомним, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский включен в список правительственной делегации в Поднебесную, куда отправится уже в мае этого года.

Английский язык до сих пор считают наиболее полезным для своей карьеры 49% респондентов из Поморья. Среди вакансий, требующих знания иностранного языка, больше всего — именно для владеющих английским.

При этом все большую востребованность у работодателей приобретает китайский язык, и уже каждый восьмой (12%) опрошенный считает, что язык Поднебесной может сыграть значимую роль в росте по службе. Другие языки, такие как арабский, немецкий и испанский, упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Почти каждый четвертый (23%) констатирует, что в его работе иностранный язык не нужен.

 За последние 3 года доля россиян, которые признают полезность английского языка для своей карьеры, уменьшилась на 11 п.п. По сравнению с предыдущим годом интерес к английскому языку снизился на 4 п.п., в то время как к китайскому увеличился на 3 п.п.

 Каждый второй опрошенный родитель считает, что для будущего детей самым полезным будет знание английского, но уже 31% поддерживает изучение китайского (+6 п.п. за год). Около 2% считают важным знание арабского языка, по 1% — французского, немецкого, испанского и японского языков, еще 2% упомянули другие варианты. Только 3% респондентов считают, что их детям не понадобится знание иностранных языков.

(фото с https://storage.myseldon.com

07 май 08:01 | : Будни

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