Поморский УФСИН расширяет спектр товаров

В УФСИН России по Архангельской области состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности начальника ведомства Максима Трефяка с руководителем регионального Управления Росгвардии генерал-майором полиции Андреем Горбуновым. Главной темой диалога стало использование возможностей промышленного сектора УИС для нужд подразделений национальной гвардии.

В ходе встречи Максим Трефяк представил Андрею Алексеевичу подробный обзор производственных возможностей пенитенциарной системы Поморья. Было отмечено, что сегодня производственный сектор учреждений УФСИН — это современная многопрофильная площадка с развитой инфраструктурой. Основными направлениями деятельности являются металлообработка, деревообработка, производство корпусной мебели, а также пошив форменного обмундирования и спецодежды.

Начальник регионального Управления Росгвардии генерал Горбунов ознакомился с актуальным каталогом продукции и прайс-листом товаров. Стороны обсудили преимущества использования производственной базы УИС в рамках системы государственных закупок. Особый акцент был сделан на возможности заключения госконтрактов с УФСИН как с единственным поставщиком, что позволяет оптимизировать процедуру закупок и гарантирует высокое качество продукции при строгом соблюдении сроков.

- Сотрудничество с силовыми структурами является для нас одним из приоритетных направлений. Размещение заказов на предприятиях уголовно-исполнительной системы напрямую влияет на темпы трудовой адаптации осужденных, - подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Максим Трефяк. - Труд - это фундаментальный элемент исправления. Занятость на производстве позволяет осужденным не только получать востребованные профессиональные навыки, но и своевременно выплачивать исковые обязательства в пользу потерпевших и государства, что является залогом их успешной ресоциализации после освобождения.

По итогам встречи стороны наметили пути дальнейшего взаимодействия и договорились о продолжении конструктивного диалога, направленного на развитие промышленного сектора уголовно-исполнительной системы региона

 

17 апрель 12:59 | : Будни

