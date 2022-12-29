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Региональный УФСИН законтачил с Игорем Арсентьевым

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН России по Архангельской области Сергей Легкий провел рабочую встречу с главой администрации города Северодвинска Игорем Арсентьевым, недавно назначенным на должность. В ходе состоявшегося разговора обсудили вопросы взаимодействия муниципалитета с региональной уголовно-исполнительной системой. 

 В мероприятии также участвовали заместитель начальника ИК-1 Андрей Молодняк, заместитель начальника ИК-7 Вероника Стругова, курирующие вопросы производственной деятельности в ИУ, и ведущий инженер отделения маркетинга УФСИН Валерий Ярославцев. 

 На встрече представители УФСИН продемонстрировали главе Северодвинска и сотрудникам городской администрации видеопрезентацию о продукции, выпускаемой подведомственными учреждениями, предоставили каталог и прайс-лист, а также довели информацию о возможности приобретения товаров УИС как у единственного поставщика. Врио заместителя начальника УФСИН Сергей Легкий отметил, что в минувшем году,  используя данную преференцию, областной службой исполнения наказаний с муниципальными и региональными учреждениями заключено 173 контракта на сумму 119 миллионов рублей. 

 В ходе встречи глава Северодвинска проявил заинтересованность производством мебельной продукции, контейнерных площадок и емкостей для сбора твердых коммунальных отходов, изготовлением модульного здания котельной. В ближайшее время будет подписано соглашение о взаимодействии между региональным УФСИН и администрацией города корабелов.

 

25 январь 11:35 | : Экономика / Политика

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