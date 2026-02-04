Вверх
Колония №5 в Коряжме изготавливает уличные урны

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) состоялась рабочая встреча с участием исполняющего обязанности начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства городского округа «Город Коряжма». 

В настоящее время в Центре трудовой адаптации осужденных ИК-5 выполняется муниципальный контракт по изготовлению уличных урн для ответственных владельцев собак. Представитель городской администрации Василий Чекмарев посетил производственный цех, где выполняется заказ.  Заместитель начальника ИК-5 Евгений Корняков отметил, что изделие сделано из прочной стали и будет покрашено специальной краской, что обеспечит защиту от коррозии.  

Также в рамках прошедшей встречи стороны обсудили и дальнейшее развитие партнерских отношений между учреждением и муниципалитетом. В ходе посещения ЦТАО ИУ Василий Чекмарев  получил возможность детально ознакомиться с цехами и оценить имеющийся производственный потенциал. Представитель ИК-5 подробно рассказал о продукции, которую могут производить в колонии. 

Вопросы организации труда для лиц, отбывающих наказание, находятся в приоритете администрации подразделений. Заключение контрактов на изготовление изделий и оказание услуг позволяют решать вопросы по трудоустройству осужденных.

 

 

24 февраль 12:22 | : Экономика

