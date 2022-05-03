Девятов и Цыбульский. Их первая встреча

В региональном правительстве прошла первая рабочая встреча нового начальника УФСИН России по Архангельской области полковника внутренней службы Михаила Девятова с губернатором Александром Цыбульским.
В ходе общения стороны обсудили взаимодействие ведомства с органами исполнительной власти. Основной акцент был сделан на вопросы развития производственного сектора УИС региона и работу Центров трудовой адаптации осужденных, которые действуют в каждом исправительном учреждении.
- С одной стороны, возглавляемое вами ведомство выступает нашим партнером в части социального взаимодействия, с другой стороны – сотрудничество с системой УФСИН позволяет решать в области и экономические вопросы. Ваши структуры участвуют в реализации таких важных задач, как капитальный ремонт социальных учреждений. Сегодня есть законодательные возможности заключать такие договоры, и я надеюсь, что это взаимодействие будет расширяться, – отметил Александр Цыбульский.
Михаил Девятов, в свою очередь, подчеркнул, что партнерские отношения регионального правительства и УФСИН России по Архангельской области способствуют занятости осужденных на производстве, что в свою очередь помогает им выплачивать иски по исполнительным листам.
- Действительно, потенциал у пенитенциарной системы Архангельской области достаточно серьезный. В настоящее время практически 99,9 % осужденных привлечены к труду – это очень высокий показатель по сравнению с другими регионами страны. Поэтому надеюсь на долгосрочное и конструктивное взаимодействие, – сказал Михаил Девятов.
Сотрудничество между правительством Поморья и УФСИН России по Архангельской области носит устойчивый и долговременный характер. Объемы поставок продукции для нужд региональных и муниципальных органов власти из года в год стабильны, и это отражает интересы обеих сторон.