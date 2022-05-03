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Девятов и Цыбульский. Их первая встреча

В региональном правительстве прошла первая рабочая встреча нового начальника УФСИН России по Архангельской области полковника внутренней службы Михаила Девятова с губернатором Александром Цыбульским.

В ходе общения стороны обсудили взаимодействие ведомства с органами исполнительной власти. Основной акцент был сделан на вопросы развития производственного сектора УИС региона и работу Центров трудовой адаптации осужденных, которые действуют в каждом исправительном учреждении.

- С одной стороны, возглавляемое вами ведомство выступает нашим партнером в части социального взаимодействия, с другой стороны – сотрудничество с системой УФСИН позволяет решать в области и экономические вопросы. Ваши структуры участвуют в реализации таких важных задач, как капитальный ремонт социальных учреждений. Сегодня есть законодательные возможности заключать такие договоры, и я надеюсь, что это взаимодействие будет расширяться, – отметил Александр Цыбульский. 

Михаил Девятов, в свою очередь, подчеркнул, что партнерские отношения регионального правительства и УФСИН России по Архангельской области способствуют занятости осужденных на производстве, что в свою очередь помогает им выплачивать иски по исполнительным листам. 

- Действительно, потенциал у пенитенциарной системы Архангельской области достаточно серьезный. В настоящее время практически 99,9 % осужденных привлечены к труду – это очень высокий показатель по сравнению с другими регионами страны. Поэтому надеюсь на долгосрочное и конструктивное взаимодействие, – сказал Михаил Девятов. 

Сотрудничество между правительством Поморья и УФСИН России по Архангельской области носит устойчивый и долговременный характер. Объемы поставок продукции для нужд региональных и муниципальных органов власти из года в год стабильны, и это отражает интересы обеих сторон.

26 июль 12:16 | : Политика

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