Светлана Дейнеко снова заехала в исправительную колонию

Исправительную колонию №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) посетила глава городского округа «Котлас» Светлана Дейнеко. Цель визита – рассмотрение вопроса по дальнейшему размещению заказов на производство продукции для нужд муниципалитета.

На промышленной зоне градоначальник побывала в сопровождении временно исполняющего обязанности начальника ИК-4 Евгения Ширяева и заместителя начальника центра трудовой адаптации осужденных Павла Вахрушева. Светлана Дейнеко произвела осмотр производственных объектов колонии: она побывала на швейном и деревообрабатывающем участках, где ей представили образцы продукции и каталог выпускаемого учреждением товара.

В ходе рабочего совещания глава городского округа «Котлас» и врио начальника колонии проанализировали работу по размещению заказов на производство продукции для муниципальных нужд в первом полугодии 2023 года. В течение этого периода в ЦТАО подразделения выполнялись заказы по пошиву рабочей одежды для нужд муниципальных учреждений. На встрече решили продолжить работу в данном направлении, а также запланировали заключить контракт на поставку парковых скамеек для благоустройства территорий города Котласа.

- Мы давно и плодотворно сотрудничаем с городской администрацией по выполнению муниципальных заказов, поскольку это способствует организации дополнительных рабочих мест для осужденных, - отметил временно исполняющий обязанности начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области Евгений Ширяев.