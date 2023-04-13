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Светлана Дейнеко снова заехала в исправительную колонию

Исправительную колонию №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас)  посетила глава городского округа «Котлас» Светлана Дейнеко. Цель визита – рассмотрение вопроса по дальнейшему размещению заказов на производство продукции для нужд муниципалитета.  

На промышленной зоне градоначальник побывала в сопровождении временно исполняющего обязанности начальника ИК-4 Евгения Ширяева и заместителя начальника центра трудовой адаптации осужденных Павла Вахрушева. Светлана Дейнеко произвела осмотр производственных объектов колонии: она побывала на швейном и деревообрабатывающем участках, где ей представили образцы продукции и каталог выпускаемого учреждением товара.  

В ходе рабочего совещания глава городского округа «Котлас»  и врио начальника колонии проанализировали работу по размещению заказов на производство продукции для муниципальных нужд в первом полугодии 2023 года. В течение этого периода в ЦТАО подразделения выполнялись заказы по пошиву рабочей одежды для нужд муниципальных учреждений. На встрече решили продолжить работу в данном направлении, а также запланировали заключить контракт на поставку парковых скамеек для благоустройства территорий города Котласа. 

- Мы давно и плодотворно сотрудничаем с городской администрацией по выполнению муниципальных заказов, поскольку это способствует организации дополнительных рабочих мест для осужденных, - отметил временно исполняющий обязанности начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области Евгений Ширяев. 

 

19 май 11:28 | : Политика

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