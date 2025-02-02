Начальник УФСИН всея Поморья заключил соглашение с торговой палатой

В УФСИН России по Архангельской области состоялась рабочая встреча начальника Управления Михаила Девятова с президентом Союза «Архангельская торгово-промышленная палата» Виталием Лочехиным.

Взаимодействие региональной уголовно-исполнительной системы с АТПП ведется на протяжении длительного времени. В производственном комплексе уголовно-исполнительной системы Архангельской области имеются достаточные мощности и трудовые ресурсы. Для УФСИН сотрудничество с торгово-промышленной палатой ценно для развития Центров трудовой адаптации осужденных и поиска новых рынков сбыта продукции.

В состоявшейся беседе генерал-майор внутренней службы Девятов подчеркнул, что первоочередная задача производственного сектора УИС Поморья - увеличение трудовой занятости отбывающих наказание. На имеющихся площадях учреждения УФСИН имеют возможность организовать как новые производства, так и выполнить заказы различной сложности. Президент АТПП Виталий Лочехин отметил, что в настоящее время членами Архангельской торгово-промышленной палаты являются более 200 компаний и предприятий и информация о деятельности регионального УФСИН будет доведена до них. Он подчеркнул, что взаимодействие торгово-промышленной палаты с УИС несет пользу и для региона, и для бизнеса.

Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве. В рамках данного документа стороны продолжат взаимовыгодное взаимодействие, направленное на проведение мероприятий по содействию в обеспечении исполнения требований законодательства РФ о привлечении к труду осужденных, развитию предпринимательской деятельности на территории ИУ и обеспечению соблюдения законных прав и интересов российских предприятий и предпринимателей, сотрудничающих с УФСИН и подведомственными исправительными учреждениями.

Кроме того, в рамках подписанного двухстороннего документа сотрудники УФСИН будут привлекаться к участию в выставках, ярмарках, встречах с представителями предприятий и бизнеса, а также мероприятиях, проводимых по инициативе АТПП. Соглашение позволит совместно работать над развитием предпринимательской деятельности на территории учреждений УФСИН.