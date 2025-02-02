Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начальник УФСИН всея Поморья заключил соглашение с торговой палатой

В УФСИН России по Архангельской области состоялась рабочая встреча начальника Управления Михаила Девятова с президентом Союза «Архангельская торгово-промышленная палата» Виталием Лочехиным.

Взаимодействие региональной уголовно-исполнительной системы с АТПП ведется на протяжении длительного времени. В производственном комплексе уголовно-исполнительной системы Архангельской области имеются достаточные мощности и трудовые ресурсы. Для УФСИН сотрудничество с торгово-промышленной палатой ценно для развития Центров трудовой адаптации осужденных и поиска новых рынков сбыта продукции. 

В состоявшейся беседе генерал-майор внутренней службы Девятов подчеркнул, что первоочередная задача производственного сектора УИС Поморья - увеличение трудовой занятости отбывающих наказание. На имеющихся площадях учреждения УФСИН имеют возможность организовать как новые производства, так и выполнить заказы различной сложности. Президент АТПП Виталий Лочехин отметил, что в настоящее время членами Архангельской торгово-промышленной палаты являются более 200 компаний и предприятий и информация о деятельности регионального УФСИН будет доведена до них. Он подчеркнул, что взаимодействие торгово-промышленной палаты с УИС несет пользу и для региона, и для бизнеса.

Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве. В рамках данного документа стороны продолжат взаимовыгодное взаимодействие, направленное на проведение мероприятий по содействию в обеспечении исполнения требований законодательства РФ о привлечении к труду осужденных, развитию предпринимательской деятельности на территории ИУ и обеспечению соблюдения законных прав и интересов российских предприятий и предпринимателей, сотрудничающих с УФСИН и подведомственными исправительными учреждениями.

Кроме того, в рамках подписанного двухстороннего документа сотрудники УФСИН будут привлекаться к участию в выставках, ярмарках, встречах с представителями предприятий и бизнеса, а также мероприятиях, проводимых по инициативе АТПП. Соглашение позволит совместно работать над развитием предпринимательской деятельности на территории учреждений УФСИН. 

21 февраль 10:36 | : Экономика

Главные новости


Архангельск строящийся
Как жила архангельская деревня век назад

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (288)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20