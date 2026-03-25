Новодвинск услышал митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 16 апреля, в Светлый четверг, совершил Божественную литургию в храме Святого Духа в Новодвинске.

Архипастырю сослужили клирики из Архангельска и местное духовенство, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Христос Воскресе!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, в Светлый четверг, Святая Церковь предложила нашему вниманию особые повествования. Из книги Деяний святых апостолов мы слышали о том, как святой первоверховный апостол Петр в своей первой проповеди сказал людям такие слова: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и полу́чите дар Святаго Духа». Что же означают эти слова апостола Петра? Они призывают людей в первую очередь покаяться, а затем принять Крещение. Святой апостол Петр знал, о чем говорил. Он сам приносил покаяние Господу за то, что отрекся от Христа Спасителя. Он плакал, молился и просил Христа, чтобы Воскресший Господь простил его грехопадение. Господь по Воскресении явился и трижды вопрошал Петра: «Симоне Ионин, любиши ли Мя?» Он трижды ответил утвердительно. Святые отцы объясняют нам, что трижды вопрошая Петра, Господь восстановил его в апостольском служении и простил ему грех отречения. Из Священного Писания мы знаем о том, что свои первые проповеди Господь наш Иисус Христос и Предтеча Господень Иоанн начали такими словами: «Покайтеся, приблизилось бо Царство Небесное». Сегодня мы слышим, как этим же призывом к покаянию заканчивает свою первую проповедь к иудеям после Сошествия Святого Духа на учеников и апостолов Христовых святой первоверховный апостол Петр. Почему же нужно было покаяние тем, кто слушал святого апостола Петра? Вероятно, за пятьдесят дней до этой проповеди эти люди были в числе тех, кто кричал: «Возьми, распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших». Поэтому требовалось покаяние пред Господом, очищение, а затем Крещение. Только так они могли бы сподобиться принятия Духа Святого. Человеку требуется покаяние для того, чтобы в его сердце, в его душе могла воцариться благодать Духа Святого. Мы об этом знаем, и сегодня слышим в евангельском чтении о том, как некий князь иудейский по имени Никодим пришел тайно ночью ко Христу Спасителю. Божественный Учитель Господь наш Иисус Христос денно и нощно совершал Свое великое служение. Днем ко Господу со своими скорбями, грехами и болезнями приходили те, кто не боялись синедриона. Всех принимал Господь. В Евангелии Спаситель говорит такие замечательные слова: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Сегодня мы слышим о том, как пришел непростой человек. Никодим, по-видимому, был членом синедриона. Мы знаем, как элита того общества относилась к Спасителю. Улавливали каждое Его слово, пытаясь укорить Его в незнании или нарушении Закона. Поэтому Никодим, боясь своих собратьев, пришел ко Христу ночью. Уже тогда было дано указание отлучать от синагоги тех, кто приходит ко Христу. Многие этого боялись. Никодим пришел ко Господу и сказал такие слова: «Равви́! Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Что же на это ответил Господь? Он сказал такие слова: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Может показаться, что ответ Господа не соответствует вопросу Никодима. Но это только кажется. Святые отцы говорят нам о том, что Никодим обратился ко Спасителю, как к Божественному Учителю, пророку. Господь отвечал ему как Мессия, Христос. Никодим в недоумении ответил: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Господь продолжил: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Здесь Господь говорит о Крещении: человек, который не будет крещен, не сможет войти в Царство Небесное. Понимаем мы и то, что невозможно жить без Духа Святого на земле. Может ли человек прожить много лет без еды? Это невозможно. Как невозможна жизнь на нашей планете без солнца. Если померкнет солнце, не даст своих лучей на землю, то она погибнет. Так и наша душа не может жить без благодати Духа Святого. Поэтому мы принимаем Крещение, получаем благодать Духа Святого, участвуем в молитвах, таинствах церковных, и в них получаем также благодать Святого Духа. «Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается», — говорит Священное Писание. Наипаче мы получаем Духа Святого, когда участвуем в таинстве Евхаристии, причащаемся Святых Христовых Таин, и благодать вселяется в наши сердца и души и пребывает с нами. Сегодня мы, укрепляемые благодатью Духа Святого, прославляем Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца, участвуем в Святой Евхаристии, Божественной Трапезы, о которой святитель Иоанн Златоуст сказал, что трапеза сия орлов, но не галок. Что же означают эти слова? Каждый христианин должен воспарять над землей, не привязываясь сердцем ни к чему земному, ибо всё это временное и преходящее. Привязываться мы должны к стяжанию благодати Духа Святого, как это делали праведники и святые угодники Божии. Преподобный Серафим Саровский говорит нам такие замечательные слова: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Всю свою жизнь преподобный стяжал в сердце благодать Святого Духа. Дай Бог, чтобы благодать Божия, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, наполняла наши души и сердца, укрепляла всех нас в прославлении Триединого Бога. Пусть благословение Христа Воскресшего всегда утверждает нас на нашем жизненном пути во веки веков. Аминь!