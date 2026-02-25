Пасхальные заботы митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 апреля вручил сладкие пасхальные подарки воспитанникам центра содействия семейному устройству «Радуга» в поселке Уемском Приморского округа.  

Архипастырь обратился к ребятам с праздничным апостольским приветствием: «Христос Воскресе!», пообщался с воспитанниками, рассказал им о празднике Светлого Христова Воскресения. Владыка пожелал детям помощи Божией и благословенных успехов в учебе. 

 Руководителей, педагогов и сотрудников учреждения митрополит Корнилий поблагодарил за благородное ответственное служение и пожелал им помощи Божией и благословенных успехов от Воскресшего Христа Спасителя.

Также архангельский предстоятель совершил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Уемском Приморского округа. 

Митрополиту сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной. 

 За богослужением молилась глава Приморского округа Валентина Рудкина. 

 За малым входом настоятель храма Святой Троицы поселка Пинега Пинежского округа священник Алексий Савушкин и настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца на архиерейском подворье в Березнике Устьянского округа священник Игорь Мишин были награждены правом ношения палицы. 

 На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси. 

 По окончании богослужения глава митрополии наградил архиерейской грамотой Александра Владимировича Юрина.  


Митрополит Корнилий: "Встречаем светлый праздник в сиянии благодатного света"
Поздравление с Пасхой от патриарха всея Руси Кирилла

