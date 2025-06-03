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Проповедь митрополита Корнилия в Новодвинске

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 9 июня, в день Святого Духа, совершил Божественную литургию в храме Сошествия Святого Духа на апостолов в Новодвинске.

    Архипастырю сослужили клирики Архангельска и Приморского благочиния, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

    На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

    После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    «Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго…», — воспевает ныне Святая Церковь, и мы по зову наших сердец собираемся в храме для того, чтобы прославить Бога Духа Святого.

    В Священном Евангелии мы слышим архангельский глас, когда Архангел Гавриил сказал Пречистой Богоотроковице: «Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя». Далее мы читаем в Евангелии о том, как на сороковой день Преблагословенная Владычица Богородица принесла Богомладенца Христа в Храм Божий, и Духом Святым старец Симеон пророчествовал о Спасителе мира. Мы читаем и о том, как Господь наш Иисус Христос крестился от Иоанна во Иордане, и Дух Святый в виде голубя сходил на Него, и глас Божий с небесе свидетельствовал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих».

    В пятидесятый день по Воскресении Христовом, в праздник ветхозаветной Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков, и они стали проповедовать Распятого и Воскресшего Христа. После первой проповеди святого апостола Петра мы видим плоды Духа Святого, когда три тысячи человек крестились.

    В молитве «Царю Небесный…» мы просим Духа Святого прийти и вселиться в нас и очистить нас от всякой скверны. В сей день, прославляя Святую Троицу, обратимся с горячей молитвой ко Господу Богу, чтобы благодать Святого Духа никогда не оставляла нас с вами, но всегда пребывала в Церкви нашей, в Отечестве Богохранимом и со всем народом Божиим.

    Ныне мы поздравляем с днем рождения настоятеля сего святого храма иерея Назария Ярему, который трудится на очень ответственном епархиальном послушании, возглавляет информационно-издательский отдел нашей епархии и отдел по взаимоотношениям Церкви и общества. Отец Назарий, как настоящий добрый пастырь, достойно и праведно совершает служение Господу Богу, воплощая в жизни слова святого первоверховного апостола Павла «образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою». В мудрости и простоте Вы, Ваше Преподобие, несете безропотно свой крест вслед за Господом нашим Иисусом Христом, Которого Вы полюбили с самых юных лет и Которому в молодости решили посвятить всю свою жизнь. Пусть благодать Духа Святого, которая некогда сошла на Вас через возложение рук архиерейских, всегда укрепляет Ваши силы, даруя крепость физическую и духовную, просвещая и наставляя на пути исполнения заповедей Христовых. Вам и всей Вашей дружной семье желаю преизобильной помощи Божией, мира, здравия и во всем благого поспешения!

    Пусть благодать и милость Духа Святого сопутствует всем нам всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь! 


10 июнь 09:30 | : Будни / Верую

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