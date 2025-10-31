Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий освятил воинские хоругви в Северодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 декабря, в праздник святителя Спиридона Тримифунтского, совершил Божественную литургию в новосозданном храме в честь святого апостола Андрея Первозванного в Объединенном учебном центре ВМФ в Северодвинске. 

 Главе митрополии сослужили клирики епархии, песнопения исполнил квартет певчих архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной. 

 За богослужением молились командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Дмитрий Смирнов, начальник учебного центра капитан 1 ранга Алексей Пазлиев, офицеры, военнослужащие по контракту и матросы. 

 На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси. 

 Митрополит Корнилий совершил чин освящения воинской хоругви. 

 В дар храму глава митрополии передал образ святителя Николая Чудотворца. 

 Архипастырскими грамотами и благодарностями были отмечены контр-адмирал Дмитрий Смирнов, капитан 1 ранга Алексей Пазлиев и другие военнослужащие и гражданские лица, внесшие вклад в создание воинского храма. 

 По окончании Божественной литургии архипастырь обратился к участникам богослужения со словом назидания

26 декабрь 08:51 | : Будни / Верую

Главные новости


Миф о «золотом» рубле
Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (387)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20