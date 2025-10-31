Митрополит Корнилий освятил воинские хоругви в Северодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 25 декабря, в праздник святителя Спиридона Тримифунтского, совершил Божественную литургию в новосозданном храме в честь святого апостола Андрея Первозванного в Объединенном учебном центре ВМФ в Северодвинске.

Главе митрополии сослужили клирики епархии, песнопения исполнил квартет певчих архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

За богослужением молились командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Дмитрий Смирнов, начальник учебного центра капитан 1 ранга Алексей Пазлиев, офицеры, военнослужащие по контракту и матросы.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Митрополит Корнилий совершил чин освящения воинской хоругви.

В дар храму глава митрополии передал образ святителя Николая Чудотворца.

Архипастырскими грамотами и благодарностями были отмечены контр-адмирал Дмитрий Смирнов, капитан 1 ранга Алексей Пазлиев и другие военнослужащие и гражданские лица, внесшие вклад в создание воинского храма.

По окончании Божественной литургии архипастырь обратился к участникам богослужения со словом назидания