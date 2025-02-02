Церковные специалисты учат архангельских детей противостоять манипуляциям

Игру «Сила выбора» провели для десятиклассников архангельской школы № 36 имени героя Советского Союза П.В. Усова специалисты координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Анастасия Кузнецова и Наталья Ищенко.

«Игра направлена на профилактику рискованного поведения подростков, — прокомментировали событие в школе. — Ученики работали в командах, учились прогнозировать последствия принимаемых решений и искали в каждом из них как плюсы, так и минусы, тренировали умение противостоять манипуляциям и говорить "нет" наиболее оптимальными способами, рисовали свой путь к правильному выбору».

Напомним, что с Анастасией Кузнецовой и Натальей Ищенко в епархиальном управлении встретился протоиерей Валерий Суворов. Секретарь епархиального управления от имени митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия поблагодарил гостей за их милосердное служение и пожелал им помощи Божией в дальнейших трудах, а также вручил им образы Собора святых Архангельской митрополии.