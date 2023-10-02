Митрополит Корнилий поблагодарил клириков за нелегкие труды

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил в епархиальном управлении встречу с клириками епархии.

Участниками совещания стали духовник епархии протоиерей Владимир Кузив, благочинный архангельского храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Александр Козарик, глава епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов, глава епархиального отдела по тюремному служению иеромонах Даниил (Плотников), настоятель архангельского храма святителя Мартина Исповедника протоиерей Андрей Хрусталев, ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора и эконом епархиального управления священник Константин Порохин.

На встрече обсудили ряд важнейших вопросов, связанных с внутренним устроением церковной жизни и обеспечением социального служения на приходах епархии. Отметим, что несколько дней назад делегация Архангельской епархии во главе с протоиереем Алексием Денисовым по благословению митрополита Корнилия приняла участие в прошедшем в Москве XI Общецерковном съезде по социальному служению. Пленарное заседание форума возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к проведению ежегодного епархиального собрания духовенства. Кроме того, были рассмотрены различные аспекты взаимодействия настоятелей и клириков городских храмов.

Архипастырь выразил всем священнослужителям признательность за достойное пастырское служение и поблагодарил клириков за нелегкие труды во славу Святой Христовой Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)